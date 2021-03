Ukraina oskarża Rosję o kolejny cyberatak. SBU: udało się zneutralizować skutki

- Fachowcom udało się zneutralizować skutki i usunąć warunki dla potencjalnego nieusankcjonowanego dostępu rosyjskich służb specjalnych do państwowych zasobów informacyjnych - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, cytowana przez PAP. Nie wyjaśniono, kiedy doszło do ataku.

Zobacz: Globalne ocieplenie kontra alkohol. Ulubione trunki zagrożone [Wideo]

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy cyberatak, którego celem było uzyskanie dostępu do tajnych danych najwyższych organów władzy państwowej Ukrainy. W lutym tego roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy przekazała, że hakerzy próbowali zaatakować ukraiński państwowy system obiegu dokumentów . Tamtejsze wrogie działania również powiązano z hakerskim ugrupowaniem z Rosji.

Coraz więcej cyberataków

- Dotąd panowała zasadnicza zgoda co do tego, że tego rodzaju wydarzenia to incydenty albo szpiegostwo, czyli rutynowa sprawa w tym przedmiocie. Jeśli jednak do sprawy podchodzić inaczej, to przesuwamy się w kategorię aktów wojny - twierdzi ekspert cytowany przez PAP.