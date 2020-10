Ukradła skarby z Pompejów. Teraz chce je zwrócić, bo "są przeklęte"

- Teraz mam 36 lat i dwukrotnie miałam nowotwór piersi. Ostatnio skończyło się obustronną mastektomią. Moja rodzina i ja przeżywamy problemy finansowe. Jesteśmy dobrymi ludźmi, nie chcę przekazać klątwy na moje dzieci i resztę rodziny. Zabierzcie je. One przyniosły mi nieszczęścia - czytamy we fragmencie listu.

Nie jest to pierwszy taki przypadek, by złodzieje zabytków zwracali przedmioty wywiezione z Pompejów. Większość z nich ma niewielką wartość i same w sobie nie stanowią interesującego przedmiotu badań archeologicznych. Eksperci jednak zwracają uwagę, że o wiele ciekawsze są listy, które są dołączane do zwracanych przedmiotów.