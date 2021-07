Ujawnił tajne dokumenty, by wygrać kłótnię. Grozi mu 14 lat

War Thunder to bezpłatna, opracowana przez studio Gaijin Entertainment, gra komputerowa MMO, znana z tego, że występują w niej dokładnie odwzorowane pojazdy wojskowe: czołgi, samoloty i okręty. Można w niej znaleźć ponad 2 tys. jednostek od początku XX w. do czasów współczesnych. Gracze mają do wyboru 100 map, które dotyczą różnych, historycznych teatrów wojny. To wszystko czyni z War Thunder jedną z największych dostępnych na rynku militarnych gier MMO.