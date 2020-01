UFC 246: McGregor kontra Cerrona. Jak oglądać w internecie?

W nocy z soboty na niedzielę (18-19 stycznia) w Las Vega rozegra się gala mieszanych sztuk walki UFC 246. Główna walka wieczoru, czyli starce Connora McGregora i Donalda Cerrona rozpocznie się około godziny 4 rano polskiego czasu.

Galę UFC 246 będzie można oglądać legalnie przez internet na kilka sposobów. Pierwszym jest wykupienie miesięcznego lub rocznego dostępu do platformy UFC Fight Pass. Miesięczny abonament to koszt 10 dolarów (bez jednego centa), a roczny to 88,99 dolarów. Kupując dostęp z polski można łatwo zapłacić m.in. przez PayPal, dostęp przyznawany jest natychmiastowo.