Uderzenie rakietą w Księżyc? Elon Musk zrobi to przypadkowo

Co ciekawe, sonda ta musiała być wyniesiona na heliocentryczną orbitę, gdzie przeszła do okrążania punktu libracyjnego L1. Miejsce to znajduje się między Ziemią a Słońcem. Kluczowy w tym wszystkim jest fakt, że znajduje się to 1,5 mln km od naszej planety. Innymi słowy, rakieta Falcon 9 odbyła długą podróż.