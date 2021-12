"Udaremnimy wszelkie prowokacje". Rosyjski generał ostrzega Ukrainę

– Kraje NATO przywiązują nadmierną wagę do przemieszczania się wojsk na terytorium Rosji. Przemieszczanie wojsk w trakcie szkolenia bojowego jest rutynową praktyką sił zbrojnych każdego państwa. (…) Rzekome przygotowania do inwazji na Ukrainę to kłamstwo – powiedział gen. Gierasimow.