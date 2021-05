Udany test bezzałogowego drona Kratos UTAP-22. Czujne oko dostrzeże coś więcej

W porównaniu z poprzednimi egzemplarzami testowymi UTAP-22, dron biorący udział w tym teście wydaje się mieć zmieniony wlot powietrza do podczepianego silnika odrzutowego. Wygląda na wydłużony oraz głębszy, co pozwala mu pomieścić dodatkowe urządzenie. Element oznaczony strzałką przypomina czujnik Infrared Search and Track (IRST).