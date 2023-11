Udają rosyjskie czołgi T-72. Amerykanie używają ich podczas ćwiczeń

Serwis Defence Blog wyjaśnia, że w szkoleniu, które miało miejsce 6 listopada na Hawajach, uczestniczyli żołnierze z Zespołu Bojowego 2. Brygady Piechoty, 25. Dywizji Piechoty. W ich trakcie korzystali z imitacji rosyjskich czołgów T-72. Tak naprawdę były to przerobione pojazdy Humvee. Są to lekkie, bardzo mobilne i napędzane silnikiem wysokoprężnym pojazdy taktyczne z napędem na cztery koła. Zostały opracowane dla Stanów Zjednoczonych i produkowane przez AM General.