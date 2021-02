WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Uczy się stylu jazdy. Nowoczesna nawigacja, z którą trafisz do celu Po nawigację samochodową sięgają nie tylko zawodowi kierowcy. To sprzęt dla osób, które często pokonują wielokilometrowe trasy lub odwiedzają miasta, których nie znają. Dzięki nawigacji możesz liczyć na to, że na drodze nie spotkają cię żadne nieprzyjemności. Dobra nawigacja będzie nieocenionym pomocnikiem podczas długich tras, dlatego warto dopilnować, by sprzęt był jak najlepszej jakości. Wbrew pozorom modele oferujące dożywotnią aktualizację map i szeroką gamę dostępnych profili jazdy nie kosztują wiele. Warto porównać ceny i wybrać najlepszy sprzęt. Alternatywa dla smartfona Coraz więcej użytkowników podczas jazdy korzysta z nawigacji za pośrednictwem smartfona, trudno jednak oczekiwać, by spełniała ona oczekiwania najbardziej wymagających kierowców. Długa trasa solidnie nadwyręży baterię, a ciągłe trzymanie telefonu pod ładowarką może negatywnie odbić się na stanie urządzenia. Dlatego lepiej trzymać się sprawdzonych rozwiązań i wybrać nawigację, która sprawdzi się o wiele lepiej podczas dłuższych tras. Na co zwrócić uwagę przy zakupie Wgrane mapy – w sklepach znajdziemy nawigację z wgranymi mapami Polski lub Europy – te pierwsze są zauważalnie tańsze. Jeśli więc nie wyjeżdżasz za granicę, nie warto przepłacać, w podobnej cenie możesz znaleźć model z większym wyświetlaczem lub dodatkowymi udogodnieniami. Aktualizacje– większość nawigacji dostępnych na rynku oferuje darmową i bezterminową aktualizację map. Warto pamiętać, że pierwszą aktualizację należy zrobić tuż po zakupie urządzenia, gdyż mapy na pewno nie będą aktualne. Potem, mniej więcej raz na kwartał należy podłączyć nawigację do komputera i sprawdzić, czy dostępne są nowe mapy. Nie musisz robić tego w serwisie, sam proces jest bowiem bardzo prosty. Wielkość wyświetlacza – większy wyświetlacz to bardziej przejrzysta mapa, ale z drugiej strony urządzenie zajmuje więcej miejsca na przedniej szybie bądź desce rozdzielczej. Warto zachować złoty środek i wybrać sprzęt o przekątnej 5-7 cali, który doskonale sprawdzi się w samochodach osobowych. Dodatkowe tryby pracy – kierowcy samochodów ciężarowych potrzebują nieco bardziej zaawansowanego urządzenia niż ci, którzy jeżdżą samochodami osobowymi. Modele dostosowane do większych aut pozwolą ci uniknąć niespodziewanych utrudnień na drodze takich jak niskie wiadukty czy zwężenia niedostępne dla ciężarówek. Profilowanie kierowcy – część urządzeń wyposażono w dodatkowe profile jazdy, które możesz dopasować do własnych preferencji. Osoby, które mniej pewnie czują się za kierownicą wybiorą najprostszą drogę do celu bądź taką, która nie będzie prowadzić najbardziej ruchliwymi trasami. Oszczędni wybiorą tryb z pominięciem odcinków płatnych, a niektóre urządzenia mają możliwość "uczenia się" stylu jazdy kierowców i dopasowywania trasy do kierowcy. Jeśli szukasz sprzętu, który zaoferuje ci aktualne mapy w niskiej cenie, nie ma lepszego wyboru niż profesjonalna nawigacja. Prosty w obsłudze system i niezawodny GPS to podstawa, która pozwoli ci bezpiecznie podróżować.