Ubezpieczenie mieszkania online – czy warto?

Ubezpieczenie mieszkania obejmuje, przede wszystkim, ubezpieczenie mienia od różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub skutków działania osób trzecich. "Mienie" definiowane jest jako coś, co znajduje się w naszym posiadaniu i stanowi rzecz materialną (do mienia nie są wliczane dobra osobiste takie jak na przykład: godność, dobre imię, wolność itp.).

Ubezpieczenie mieszkania to dobrowolna umowa, którą zawieramy z firmą ubezpieczeniową. W razie nieprzewidzianych okoliczności chroni ona nasze finanse i zabezpiecza przed niespodziewanymi wydatkami. Jak to działa? Bardzo prosto. Przewidujemy wszystkie ewentualności, które mogą mieć miejsce konkretnie w naszym przypadku.

Przykładowo prawdopodobieństwo włamania przez drzwi balkonowe będzie większe na parterze lub ostatnim piętrze niż na piętrze środkowym. Jeśli nie posiadamy cennych zbiorów, to ich nie ubezpieczamy. A jeśli sprzęt RTV stanowi szczególną wartość, powinniśmy zawrzeć to w umowie. Podpisujemy stosowny dokument, płacimy składkę będącą niewielką częścią ewentualnego odszkodowania i… możemy spać spokojnie. Jeśli zdarzy się coś złego, firma ubezpieczeniowa pokryje wszystkie koszty.

Warto również pomyśleć o rozszerzeniu podstawowej ochrony na Pomoc Assitance. Co to oznacza w praktyce? W dużym skrócie tyle, że przy ewentualnych zdarzeniach nie będziemy pozostawieni sami sobie, mogąc liczyć jedynie na zwrot kosztów po całej sprawie. W pakietach Assitance występuje wiele udogodnień. Tylko od nas zależy, na które się zdecydujemy. Są to między innymi: