UberEats znosi opłatę aktywacyjną. Teraz restauracje mogą dołączyć za darmo

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, Uber Eats wprowadził działania mające na celu wsparcie lokalnych biznesów restauracyjnych, dostawców oraz klientów w tym trudnym czasie. Oprócz przedłużenia darmowej dostawy do końca tygodnia, firma stawia na pomoc lokalnym partnerom, m.in przez zniesienie opłaty aktywacyjnej dla nowych restauracji. W ramach wsparcia służby zdrowia Uber dostarcza także darmowe posiłki do szpitali oraz oferuje darmowe przejazdy dla medyków.

● Wydłużenie okresu darmowej dostawy do końca tygodnia - 29 marca włącznie,

W celu zapewnienia płynności finansowej dla partnerów restauracyjnych, firma zbudowała nową funkcjonalność, która pomaga restauracjom lepiej zarządzać możliwością wypłat w tym trudnym czasie. Partnerzy restauracji Uber Eats mogą wybrać opcję otrzymywania dziennych wypłat zamiast tygodniowych. Uber Eats wydłużył również okres trwania darmowej dostawy do 29 marca włącznie, by zapewnić partnerom restauracyjnym zwiększony popyt w tym trudnym okresie. Aby skorzystać z tej opcji należy wpisać kod MARZECDOSTAWA w zakładce ‘Promocje’, w aplikacji.

W ubiegłym roku Uber wprowadził funkcję “Pick Up”, zamówionych wcześniej posiłków. Część restauracji, dostępnych na platformie, już wcześniej korzystała z tej możliwości. Obecnie, opcja ta została włączona dla wszystkich lokali na platformie, bez pobierania dodatkowej prowizji od restauracji. Dzięki tej funkcji klienci nie będą już musieli stać w kolejce przy zamawianiu posiłków na wynos, a interakcje z klientami i czas oczekiwania ulegają skróceniu, co sprzyja społecznemu dystansowaniu.

Ponadto dla restauracji, które dopiero dołączają do platformy zniesiono opłaty aktywacyjne do końca kwietnia. Dzięki skróceniu procesu mogą oni dołączyć do platformy Uber Eats już w ciągu 48 godzin po podpisaniu umowy.