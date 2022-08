Uber dla branży IT? Właśnie tak Lemon.io łączy programistów i startupy

W odpowiedzi na niedobór wykwalifikowanych specjalistów IT firmy próbują przyciągnąć ich do siebie, oferując coraz wyższe stawki czy dodatkowe benefity. Z drugiej strony, oferty pracodawców często rozmijają się z potrzebami i oczekiwaniami kandydatów, przez co znalezienie satysfakcjonującej pracy staje się trudne. Rozwiązanie tego problemu proponuje platforma Lemon.io z Ukrainy, która łączy programistów z ciekawymi projektami.

Czym jest Lemon.io?

Lemon.io to firma powstała w 2015 r. w Kijowie, w pierwszych latach funkcjonująca jako mały startup pod nazwą Coding Ninjas. Zamiarem założycieli było zbudowanie czegoś w rodzaju Ubera dla programistów. W tym celu stworzona została grupa specjalistów IT, z której delegowano poszczególne osoby, gdy do firmy zgłaszał się zleceniodawca z określonym zadaniem.

Składająca się początkowo z przyjaciół pula programistów ciągle się powiększała, a przedsiębiorców zainteresowanych ich usługami przybywało. Dlatego po 5 latach twórcy zdecydowali się na zmianę modelu biznesowego i rebranding – tak właśnie powstała nowoczesna platforma Lemon.io, która obecnie pozyskuje wykwalifikowanych specjalistów z Europy dla czołowych amerykańskich firm i startupów z Doliny Krzemowej.

Dobre zarobki i elastyczność – tego oczekują programiści

Organizacja SoDA, zrzeszająca pracodawców usług IT, mówi, że w Polsce brakuje nawet 250-300 tys. programistów. Niedobór wykwalifikowanych specjalistów na rynku pracy podkreślają też przedsiębiorcy – według GUS co drugi z nich jako przeszkodę w rozwoju swojej działalności wskazał właśnie ten problem. W rezultacie firmy coraz bardziej konkurują o specjalistów IT, jednak nie zawsze udaje im się spełnić ich oczekiwania (nie tylko finansowe).

Według raportu Bulldogjob programistom dziś zależy głównie na odpowiednim poziomie zarobków, a na drugim miejscu na elastyczności (ruchomych godzinach, pracy zdalnej itp.). Istotne okazały się także: atmosfera pracy, interesujące projekty, możliwość samodoskonalenia i rozwoju kariery. Jednak często zamiast tego napotykają na przeszkody, które uniemożliwiają im efektywną pracę np. wadliwe procedury, problemy z komunikacją, presję czasu czy niedostatki technologiczne w firmie.

Zlecenia, które sprawiają satysfakcję

Platforma Lemon.io powstała właśnie w odpowiedzi na powyższe problemy. Umożliwia bowiem dołączenie do społeczności programistów, których następnie łączy z ciekawymi projektami. To, co ją wyróżnia, to przede wszystkim: uczciwe stawki godzinowe, satysfakcjonujące zlecenia i dobra komunikacja. Zgodnie z zasadą justice for all, odpowiedniej weryfikacji poddawani są nie tylko programiści, lecz także klienci – wszystko po to, aby zachować jak najwyższe standardy współpracy i zapewnić zadowolenie obu stron. Ponadto specjalista nie musi martwić się żadnymi formalnościami, ponieważ wszelkie sprawy organizacyjne załatwia ukraińska firma.

- Dzięki Lemon.io programiści mogą zapomnieć o nudnych negocjacjach z klientem. Dbamy o to, aby zajmowali się tylko tym, co potrafią najlepiej – kodowaniem. Wystarczy przyjść na rozmowę wstępną z klientem, aby od razu dołączyć do nowego projektu – mówi Aleksandr Volodarsky z Lemon.io.

Jak wygląda współpraca z Lemon.io?

Rejestracja w Lemon.io jest wyjątkowo szybka i prosta – wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej i czekać na kontakt. Od kandydatów wymagane są: 3-letnie doświadczenie, język angielski na zaawansowanym poziomie, komunikatywność i dostępność minimum 20 godzin tygodniowo. Z osobami spełniającymi powyższe kryteria prowadzone są rozmowy w celu lepszego zapoznania się i weryfikacji niezbędnych umiejętności. Po pomyślnym przejściu tego procesu specjalista trafia do bazy, stając się częścią społeczności Lemon.io. Oferujemy programistom wyłącznie takie projekty, które pasują do ich kompetencji, doświadczenia i dostępności. Jednak decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia zależy tylko od nich – to dokładnie tak samo, jak w popularnych aplikacjach z ofertami transportu – mówi Aleksandr Volodarsky z Lemon.io.