Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 telewizorrtv Patryk Wieczorek 7 godzin temu Tylko duże modele. Telewizory, które zmienią salon w kino Duży telewizor nie musi stanowić ogromnego wydatku. Nowoczesne modele gwarantują doskonałą jakość obrazu, świetne odwzorowanie kolorów oraz nowoczesny i intuicyjny system smart, który znacznie ułatwi obsługę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Prawdziwe kino w domowym zaciszu (Adobe Stock) Telewizory o przekątnej ponad 55 cali można kupić już za 1600 zł. Wystarczy być wyczulonym na nadchodzące promocje i wiedzieć, gdzie szukać. Rozdzielczość ma znaczenie W przypadku telewizorów o dużej przekątnej ekranu znaczenie ma również jego rozdzielczość. Jeśli będzie zbyt mała, szybko dostrzeżesz niedoskonałości obrazu. Telewizory Full HD już od jakiegoś czasu przestają nam wystarczać, teraz dogodną alternatywą jest obraz w jakości 4k. Aby dostrzec w pełni walory i szczegółowość detali telewizora 4k, nie możesz siedzieć zbyt daleko od ekranu. Dlatego jeśli masz duży salon, lepiej będzie zdecydować się na większy telewizor. Z pewnością nie pożałujesz. Telewizory 4k często korzystają z funkcji HDR, która gwarantuje szeroką paletę barw. Modele tego typu zawdzięczają to większemu kontrastowi między jasnymi i ciemnymi tonami. To daje użytkownikowi wrażenie, że kolory są o wiele bardziej naturalne. Telewizory Full HD będą nieco tańsze niż sprzęt w rozdzielczości 4k, ale z drugiej strony nie oferują tak dużych rozmiarów ekranu. Im większy ekran, tym łatwiej dostrzec niedoskonałości, które psują wrażenia z oglądania. LED czy OLED? W czym tkwi różnica Rozdzielczość to jedno, warto zwrócić uwagę również na rodzaj matrycy montowanej w telewizorze. Telewizory typu LED pobierają niewiele prądu, a dodatkowo zapewniają dobre odwzorowanie kolorów, co widać szczególnie przy porównaniu obrazu ze starszymi modelami LCD. Aby wyświetlać obraz poprawnie, tego typu telewizory potrzebują dodatkowego źródła światła – w tym przypadku będą to diody LED. Adobe Stock soundbar telewizor smart tv szafka rtv (Adobe Stock) Alternatywą jest telewizor OLED, który gwarantuje idealną jakość kolorów, jeszcze wyższy kontrast między jasnymi i ciemnymi tonami, a także głęboką czerń. W przypadku telewizorów z podświetlaną matrycą czarny obraz jest w rzeczywistości rozjaśniony, co widać szczególnie wieczorem przy wyłączonych światłach. W przypadku telewizorów OLED piksele nie potrzebują dodatkowej listwy oświetleniowej, każdy piksel świeci samodzielnie, a to w znaczącym stopniu wpływa na jakość kolorów. To sprawia, że telewizory tego typu są w stanie osiągnąć idealną czerń – w tym wypadku piksel po prostu nie świeci. Wieczorny seans zyska zupełnie nowe znaczenie. Telewizory OLED wyróżnia również jakość wykonania. Telewizor będzie o wiele cieńszy niż wersja LED, nie wspominając już o starych telewizorach LCD. Matryca wpływa również na kąty widzenia, które są o wiele szersze niż w przypadku starszych modeli. Tylko w wersji smart Telewizor bez internetu to już przeżytek. Obecnie prawie wszystkie modele w sklepach są wyposażone w system smart, który umożliwia połączenie telewizora z siecią, a tym samym zapewnienie telewizorowi o wiele więcej funkcjonalności. Na dużym ekranie możesz odpalać filmiki z YouTube, oglądać filmy i seriale na życzenie bez zbędnych reklam na platformach streamingowych, a także słuchać muzyki lub ulubionego podcastu dzięki aplikacjom takim jak Spotify. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze