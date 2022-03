Ty tu jesteś szefem. Nowy wymiar telewizyjnej rozrywki na Twoich zasadach!

Jeśli centrum rozrywki w domu kojarzy Ci się z kinem domowym i pakietem kanałów, to od razu musimy wrzucić spoiler – usługa TV Smart od Vectry nie przywiązuje Cię do jednego ekranu i pakietu. Z tego artykułu dowiesz się, jak oglądać treści online na telewizorze, jak zyskać dostęp do transmisji live w 4K oraz kto jako pierwszy w Polsce skorzysta z oferty nowej platformy HBO MAX.

Ręka na pulsie? Masz od tego technologię!

Update aplikacji, odnowienie subskrypcji, podpisanie umowy na nowy pakiet z interesującym kanałem… W Twoim domowym centrum rozrywki zawsze jest coś do zrobienia. Chyba, że korzystasz z usługi TV Smart od Vectry. Tu wszystko robi się samo!

Vectra jest liderem usług telekomunikacyjnych, który skupia się na tym, aby korzystanie z najnowszych technologii dawało jak największą przyjemność. Vectra dba, abyś miał stały dostęp do bogatych i różnorodnych treści i rozwiązań technologicznych, nawet do tych, które dopiero się pojawią – na przykład aktualizacje urządzeń z oprogramowaniem Android TV przynoszą nowe funkcjonalności i rozwiązania niezależnie od posiadanego w Vectrze pakietu. Co więcej masz swobodę w wyborze treści spoza tego pakietu: dzięki dekoderowi TV Smart 4K BOX to Ty decydujesz, z której aplikacji chcesz korzystać i na której platformie chcesz coś oglądać.

Twoja własna ramówka

TV Smart i innowacyjny dekoder TV Smart 4K BOX uniezależniają Cię do telewizji na żywo. Chcesz zająć swoje dzieci bajką Disneya, zobaczyć popularny serial, dostępny tylko w wybranym serwisie streamingowym lub obejrzeć rozgrywki Bundesligi? Wszystko jest możliwe i dostępne na żądanie. Jak to działa?

Poprzez dekoder TV Smart 4K BOX masz dostęp do wszystkich aplikacji dostępnych na Android TV i treści dostępnych na kanałach telewizyjnych, w usłudze Vectra VOD i na platformach streamingowych. To bogactwo seriali, filmów, transmisji sportowych, koncertów, bajek, programów tematycznych i reality shows.

Co istotne: dostęp do treści zabierasz ze sobą – możesz oglądać swoje ulubione programy poza domem, np. u przyjaciół, w podróży i na wakacjach w całej Unii Europejskiej. Instalacja dekodera TV Smart 4K BOX jest bardzo intuicyjna i szybka. Możesz zabrać dekoder ze sobą np. żeby zobaczyć mecz u sąsiada!

TV Smart kończy też erę walki o pilota, ponieważ umożliwia równoczesne oglądanie różnych treści na wielu ekranach: nie tylko na ekranie TV, ale również na urządzeniach mobilnych, komputerze czy telewizorach Smart TV (dzięki aplikacji TV Smart GO).

Oczywiście wybrane programy możesz nagrać, cofnąć, a także obejrzeć je po ich emisji, do 7 dni wstecz, dzięki funkcji catch-up.

Oferta dla kinomanów i fanów seriali

Czy wiesz, że w usłudze Vectra VOD filmy dostępne są tuż po premierze kinowej? Vectra zapewnia swoim użytkownikom dostęp do tytułów od najbardziej liczących się studiów filmowych (m.in.: The Walt Disney Company, Warner Bros Home Entertainment, Universal Studios Limited, Columbia Pictures) oraz największych polskich dystrybutorów: Kino Świat, Monolith Films (Cineman sp. z o.o.), Next Film.

W kolejnych miesiącach filmy trafiają do kanałów premium, takich jak HBO, Canal+ czy Filmbox i dzięki Vectrze nadal są dla Ciebie dostępne.

Nie można pominąć oferty serwisów: Netflix, HBO GO, Player, Amazon Prime – Klienci Vectry mają dostęp do każdej z tych platform, poprzez aplikacje dostępne na Android TV. Mogą też korzystać z serwisów sportowych, kanałów telewizyjnych czy platformy Viaplay.

Wygodna nawigacja w morzu treści

Tak bogata oferta robi wrażenie, ale może też budzić obawy – jak znajdę swój ulubiony kanał? Czy aplikacje będą działać wszędzie? Czy dostanę 5 różnych rachunków od różnych dostawców? Uspokajamy: Vectra to przemyślała!

Dzięki dekoderowi TV Smart 4K BOX, opartemu na Android TV, masz dostęp do całych zasobów oprogramowania Android – zarówno treści i aplikacji w nim dostępnych, jak i jego funkcjonalności, także do asystenta głosowego i Chromecast (urządzenia umożliwiającego bezprzewodowe udostępnianie treści na TV). Dzięki temu wszystkie swoje ulubione aplikacje i kanały masz zawsze pod ręką, a nowe możesz łatwo wyszukać.

Pakiety Vectry są dostępne w całej Polsce, niezależenie od dostępności sieci kablowej Vectry. Oznacza to, że możesz korzystać z dostępnych treści, nawet nie będąc w zasięgu sieci Vectra!

Dzięki swojej pozycji na polskim rynku Vectra może tworzyć nowe, unikalne oferty, współpracując z czołowymi serwisami i twórcami i oferować swoim Klientom korzystniejsze ceny. Na przykład za dostęp do platform Netflix, HBO, Viaplay, serwisu muzycznego Tidal i liczących się w Polsce serwisów Player, TVN24GO i Lecton możesz wygodnie zapłacić z rachunkiem za usługi Vectry.

Rozszyfruj dekoder

TV Smart 4K BOX – co kryje się pod tą nazwą? Prawdziwa mobilność!

TV Smart zapewnia naprawdę sprytny dostęp do wybranych aplikacji – ponieważ są one już pobrane na dekoderze. To także wygodniejsze korzystanie z urządzenia dzięki skróconemu procesowi rejestracji i logowania.

4K to najlepszy obecnie standard rozdzielczości, określający jakość odbieranego obrazu. Vectra dba o najwyższą jakość techniczną udostępnianych przez siebie treści. Nieustanie poszerza ofertę kanałów dostępnych w 4K (obecnie to 5 kanałów), a wszystkie nowe dekodery wprowadzane do oferty umożliwiają oglądanie materiałów − także transmisji meczy i wydarzeń muzycznych − właśnie w tym standardzie.

BOX oznacza pudełko i naprawdę tylko tyle potrzebujesz, żeby np. zobaczyć na ekranie TV lub z rzutnika serial dostępny wyłącznie w aplikacji online. Bez kabli i przejściówek − wszystko odbywa się bezprzewodowo!

MAX korzyści dla Klientów Vectry

Wiążąc się umową terminową z Vectrą, nie tracisz możliwości dostępu do nowych usług czy rozwiązań, które w trakcie trwania umowy pojawią się na rynku. Wręcz przeciwnie! Korzystając z dekodera TV Smart 4K BOX, zawsze otrzymujesz nowe rozwiązania systemu Android – tuż po ich publikacji (niezależnie od wybranego pakietu od Vectry).

Dzięki ambicji Vectry do skompletowania w swojej ofercie najpopularniejszych i najbardziej atrakcyjnych usług i aplikacji, Klienci Vectry będą mogli korzystać z wyczekiwanego HBO MAX jako pierwsi (tuż po premierze na naszym rynku).

Korzystając z rozwiązań oferowanych przez TV Smart od Vectry, nie musisz martwić się instalacją aplikacji, konfiguracją urządzeń i zarządzaniem subskrypcjami. Zamiast tego możesz skupić się na tym, co w tym wszystkim najważniejsze – na rozrywce.