Twój telefon wysłał SMS pod dziwny numer? To nie oszustwo, choć można się przestraszyć

Część polskich użytkowników zauważyła, że ich telefony wysyłały wiadomości pod nieznane polskie numery. Choć na pierwszy rzut oka może sugerować to przekręt i zainfekowane urządzenie, to rozwiązanie zagadki jest zupełnie inne.



O sprawie pisze serwis Niebezpiecznik . Wielu polskich użytkowników zgłosiło fakt, że ich telefony wysyłały wiadomości pod nieznane numery (np. 732232988, 732232986, 732232984, 732100230). Co więcej, ich treść mogła niepokoić. "Google weryfikuje numer telefonu" brzmiał przesłany komunikat, do którego dołączony był tajemniczy ciąg znaków.

Niebezpiecznik uspokaja - to nie przekręt. Twój telefon nie ma wirusa. W ten sposób Google rzeczywiście weryfikuje numery telefonów użytkowników. Cała procedura odbywa się rzadko - co najwyżej dwa razy w ciągu roku - a wysłany SMS kosztuje tyle, co każda przesłana wiadomość tekstowa. Są to więc sprawy groszowe, którymi na szczęście nie trzeba się przejmować.