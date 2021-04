Twitch da ci bana nawet jeśli narozrabiasz poza internetem

Twitch to obecnie jedna z największych, ale przez to też najbardziej kontrowersyjnych społeczności skupionych wokół gier. Występujący tam twórcy, transmitując na żywo swoją rozgrywkę, angażują miliony widzów. To przekłada się z kolei na milionowe zyski z reklam, a - jak wiadomo - nic nie mąci w głowie bardziej niż sława i pieniądze.

Dotychczas jednak serwis miał w takich przypadkach twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony jako chlebodawca krnąbrnych celebrytów był zmuszany do reakcji przez opinię publiczną, z drugiej - nie miał żadnej podstawy, by działać, o ile tylko do przestępstwa lub wykroczenia dochodziło poza transmisją.