Trendy w projektowaniu UI/UX w 2022 r. Musisz nadrobić zaległości

Kiedy projektanci zmuszeni są siedzieć w domu, niezbyt sprzyja to ich kreatywności, teoretycznie tworzą więcej i mają też czas na refleksję nad tym, co już istnieje. Niestety wzmożona izolacja obarczona jest ryzykiem ograniczonych możliwości czerpania inspiracji światem zewnętrznym. Rutyna jest najgorszym wrogiem projektantów, którzy podejmują w obecnych czasach wiele starań, by ją przełamać.