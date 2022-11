Toyota Corolla Cross i jej napęd hybrydowy 5. generacji. Jakie korzyści przynosi ta technologia?

W rodzinie Toyoty Corolli pojawił się nowy, ciekawy model. Corolla Cross, która właśnie wjeżdża do salonów, to pierwszy globalny model Toyoty napędzany hybrydą piątej generacji. Jeszcze bardziej oszczędne, jeszcze lepiej zoptymalizowane i efektywne źródło napędu to nie jedyna zaleta Corolli Cross. Co warto wiedzieć o nowym rodzinnym SUV-ie i jego udoskonalonym napędzie hybrydowym?

Bestsellery mają to do siebie, że często występują w wielu różnych wariantach. Takie rozszerzanie oferty produktów, które kochają klienci, jest stosowane w niejednej branży i nie inaczej jest w motoryzacji.

Podobny pomysł na gamę Corolli ma Toyota. Marka zaprezentowała nową Corollę Cross – praktyczną, rodzinną, podwyższoną wersję dobrze znanej Corolli. Nowy model nie poprzestaje jednak na zwiększonym prześwicie. Nowy model z nadwoziem SUV oferuje lepsze wyposażenie w standardzie, opcjonalny napęd na cztery koła i hybrydę piątej generacji. Ta ostatnia nowość to coś, czemu warto przyjrzeć się w szczegółach. Układ napędowy sprawnie łączy niską emisję dwutlenku węgla, oszczędność paliwa i mocne osiągi. Czym różni się hybryda piątej generacji od napędu, który już znamy?

Dowiedz się więcej o Toyocie Corolli Cross na stronie: https://www.toyota.pl/nowe-samochody/corolla-cross

Toyota Corolla Cross – nowy model w rodzinie Corolli

Nowa Corolla Cross ma wszystko, za co klienci cenią także klasyczną Corollę. Zaprojektowany w architekturze TNGA SUV wyróżnia się bardzo sztywnym nadwoziem, dzięki czemu samochód prowadzi się pewnie i stabilnie. Dopracowane zawieszenie pozwala pewnie pokonywać zakręty, zapewniając wysoki komfort na nierównościach. Wnętrze zostało wykończone wysokiej jakości materiałami i otrzymało najnowsze wyposażenie. Standardem są tu cyfrowe zegary na ekranie o przekątnej 12,3 cala i system multimedialny nowej generacji Toyota Smart Connect, a jeśli chodzi o ergonomię i obsługę, to każdy, kto miał do czynienia z Toyotą Corollą, szybko odnajdzie się w kokpicie.

Hybrydowy napęd 5. generacji. Toyota Corolla Cross

Choć Corolla Cross jest większa i cięższa od Corolli, napęd hybrydowy 2.0 zapewnia jej jednocześnie dobrą dynamikę i niskie spalanie dzięki udoskonaleniom, które Toyota wprowadziła do piątej generacji swojej technologii hybrydowej. 197-konna hybryda, której sercem jest 2-litrowa, czterocylindrowa, wolnossąca jednostka benzynowa, to rozwiązanie, któremu inżynierowie poświęcili ostatnie lata badań i testów.

Zmiany względem poprzedniej, czwartej generacji to przede wszystkim większa wydajność, która pozwoliła utrzymać zużycie paliwa i emisję CO2 na porównywalnym poziomie pomimo większej mocy i szybszej reakcji na gaz. Najnowszy napęd został skalibrowany z uwzględnieniem potrzeb i stylu jazdy europejskich kierowców. Weźmy życiowe, a raczej drogowe przykłady: ciężarówka spowalniająca ruch na wąskiej drodze krajowej? Moc 197 KM sprawi, że z łatwością ją wyprzedzisz. Krótki pas rozbiegowy na drodze szybkiego ruchu, który wymaga zdecydowanego przyspieszania? Dzięki dużej elastyczności napędu sprawnie włączysz się do autostradowego ruchu. Wakacyjne plany polegające na objeździe jeziora Garda z rowerami na dachu? To również nie będzie problem – hybryda piątej generacji sprawia, że wrażenia z jazdy po górach będą znacznie lepsze i przyjemniejsze dla ucha oraz portfela.

Wiele elementów napędu przeprojektowano lub zastąpiono nowymi, by samochody napędzane hybrydą 5. generacji osiągały jeszcze lepsze rezultaty – nie tylko w laboratoryjnych testach, ale głównie w codziennej jeździe. Wśród najważniejszych modyfikacji znalazł się przeprojektowany układ przeniesienia napędu, w którym nowe układy smarowania i rozprowadzania oleju wykorzystują środki smarne o niskiej lepkości, zmniejszając opory i straty energii. Nowy akumulator litowo-jonowy jest teraz mocniejszy i aż o 40% lżejszy niż wcześniej.

Miniaturyzacja i zmniejszanie masy komponentów napędu hybrydowego z generacji na generację to znak rozpoznawczy Toyoty. Dzięki temu układy hybrydowe napędzają nie tylko kompakty czy SUV-y, ale także miejskiego Yarisa. Efekty, oprócz wspomnianej już lepszej dynamiki, to również możliwość pokonywania większych dystansów wyłącznie na silniku elektrycznym, czyli bez zużycia paliwa. To szczególnie ważne w miastach, gdzie zależy nam na ograniczeniu emisji spalin. Pozwala też uniknąć nadmiernego spalania na przykład w korkach, w których zwykłe auta benzynowe potrafią zużywać nawet kilkanaście litrów paliwa na 100 km.

Co wyróżnia SUV-y Toyoty z napędem hybrydowym?

SUV-y od Toyoty to synonim wygody, wysokiego komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Bezawaryjność sprawia, że są idealnym samochodem dla całej rodziny. Zazwyczaj duże i pakowne auta to jednocześnie te, które wymagają silnika o dużej mocy, a co za tym idzie - mają wysokie spalanie. Inaczej jest w przypadku SUV-ów Toyoty. Wykorzystanie napędów hybrydowych nowej generacji gwarantuje wysokie osiągi przy niskim spalaniu, nawet podczas jazdy po mieście. A to oszczędność nie tylko dla portfela, ale przede wszystkim – dbałość o otaczające środowisko.

Toyota Corolla Cross. Wszechstronny SUV z napędem AWD-i i 5. generacją hybrydy | Toyota Insider

Corolla Cross – napęd AWD-i

Nowy SUV, który uzupełnia gamę Toyoty Corolli, jest dostępny w dwóch wersjach napędowych. Obie są hybrydowe i mają moc 197 KM, ale klienci mogą wybrać spośród wariantów przednionapędowego (FWD) i z napędem na cztery koła AWD-i. Podobnie jak w Toyocie RAV4, napęd AWD-i jest realizowany za pomocą silnika elektrycznego umieszczonego na tylnej osi. Także ten aspekt został ulepszony, bowiem jednostka napędzająca tył jest w nowym modelu wyraźnie mocniejsza – ma 40 KM i moment obrotowy 84 Nm, dzięki czemu zapewnia znacznie większe wsparcie podczas ruszania i prowadzenia auta. Na szybkim wyjściu z zakrętu, śliskiej nawierzchni czy przy wyprzedzaniu zyskujemy lepszą przyczepność i większą stabilność.

Błyskawiczna reakcja elektrycznej jednostki jest możliwa dzięki elektronice, która nie potrzebuje mechanicznego połączenia obu osi i na bieżąco czuwa nad parametrami jazdy, kierując moment obrotowy tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Sposób działania napędu i dane dotyczące rozdziału momentu obrotowego na poszczególne koła możemy podglądać na bieżąco na wyświetlaczu cyfrowych zegarów. Widać wówczas, ile pożytku generuje silnik elektryczny na tylnej osi i kiedy dokładnie jest on wykorzystywany.

Toyota Corolla Cross – wymiary i dane techniczne

Wielu klientów zastanawia się, gdzie dokładnie w ofercie plasuje się Toyota Corolla Cross i jak wypada na tle RAV4 i Toyoty C-HR. Warto wiedzieć, że swoimi wymiarami Corolla Cross trafia dokładnie między te dwa auta – jest nieco większa i bardziej praktyczna niż Toyota C-HR, ale nie tak duża jak RAV4. Nadwozie Corolli Cross mierzy 4 460 mm, a rozstaw osi to 2 640 mm. Te liczby przekładają się na przestrzeń wystarczającą dla całej rodziny, a szeroko otwierane drzwi ułatwiają wkładanie i wyjmowanie fotelika czy dużych przedmiotów. Tylna część kabiny została tak zaprojektowana, aby zapewnić pasażerom odpowiedni komfort. Bagażnik mieści 436 litrów, jeśli wybierzemy auto z napędem na przednią oś, lub 390 litrów w odmianie AWD-i. Dostęp do niego ułatwia elektrycznie otwierana klapa z funkcją ustawienia wysokości, na którą będzie się podnosić. 16-centymetrowy prześwit również sytuuje auto między Toyotą C-HR a RAV4.

Rodzinna Corolla Cross odpowiada na potrzeby tych, którzy nie potrzebują dużego SUV-a, ale liczą na mocniej przeszklone i bardziej praktyczne nadwozie niż w Toyocie C-HR. Nowy crossover zapewnia również bardzo dobre osiągi. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje tu 7,5 sekundy (lub 7,6 sekundy w wersji z napędem na przednią oś), przy zużyciu paliwa wynoszącym od 5 l/100 km. To średnia wartość katalogowa, dlatego tak jak w przypadku innych hybryd Toyoty, w miejskich warunkach z pewnością będzie można uzyskać jeszcze niższy wynik.

Wyposażenie Toyoty Corolli Cross

Wszechstronne, rodzinne auto musi być również dobrze wyposażone. Toyota Corolla Cross w podstawowej odmianie Comfort oferuje 17-calowe felgi aluminiowe, cyfrowe zegary Digital Cockpit, reflektory Basic LED, system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem dotykowym oraz systemy bezpieczeństwa trzeciej generacji, w tym inteligentny tempomat adaptacyjny, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, czy układ awaryjnego zatrzymania pojazdu EDSS.

Poziom wyżej stoi Toyota Corolla Cross Style. Na tę wersję składają się m.in. pełne światła LED, 18" felgi aluminiowe, inteligentny kluczyk, bezprzewodowa ładowarka telefonu, relingi dachowe, podgrzewane przednie fotele i zestaw stylowych dodatków. Najbogatsza wersja wyposażenia to Premiere Edition, w której znajdziemy m.in. skórzaną tapicerkę z perforacją, kamerę 360 stopni, zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate czy elektrycznie otwieraną klapę bagażnika.

Ile kosztuje Toyota Corolla Cross?

Jak zawsze w Toyocie wysokie bezpieczeństwo i nowoczesne technologie spotykają się z ekonomiczną jazdą, wygodą i gwarancją bezawaryjności na długie lata. Silniki hybrydowe nowej generacji pozwalają na niskie zużycie paliwa (średnio to około 5 litrów na 100 km) przy maksymalnej mocy 197 KM. To pokazuje, że zakup nowej Toyoty Corolla Cross to inwestycja w niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokich standardów jazdy.

5-drzwiowego nowego SUV-a z silnikiem 2.0 Hybrid Dynamic Force można mieć już w cenie od 146 900 zł w wersji Comfort. Wersja Corolla Cross Style, która ma dodatkowo m.in. 18-calowe alufelgi, przyciemniane tylne szyby, podgrzewane przednie fotele i kierownicę, jest dostępna już od 159 900 zł. Najwyższa wersja Premiere Edition nowej Toyoty Corolla Cross z tym samym silnikiem, ale dodatkowo m.in. z systemem kamer 360 stopni, z elektryczną regulacją fotela kierowcy czy designerską tapicerką z perforacją ze skóry naturalnej, to koszt od 177 900 zł. Toyota proponuje wygodne formy finansowania dla firm i klientów indywidualnych.