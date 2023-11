Torpedy wystrzeliły na Bałtyku. Są niemal bezgłośne

W zadaniu na Bałtyku uczestniczyły korwety Pori oraz Hamina typu Hamina. Okręty zostały w ostatnich latach poddane modernizacji w ramach Mid-Life Uprade, w wyniku której wymieniono wszystkie systemy uzbrojenia. Na pokładzie zainstalowano też wyrzutnie torped Tub M/20 kal. 400 mm, które są zdolne do strzelania torpedami TP45 i docelowo również TP47.

Historia rzeczonych torped TP47 sięga 2016 r., kiedy to Finowie zainicjowali program NLT (Ny Lätt Torped, pol. nowa lekka torpeda), w celu stworzenia broni nowej generacji zdolnej do eliminowania obiektów pracujących pod wodą (okrętów podwodnych) oraz nawodnych (statków). TP47 charakteryzuje się możliwością szybkiej wymiany głowicy bojowej (co przydaje się podczas ćwiczeń).