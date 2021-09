Topnienie lodowców zmienia Ziemię. Nie chodzi tylko o oceany

W celu wyjaśnienia, w jaki sposób topnienie lodu wpływa na to, co znajduje się pod nim, główna autorka badania - Sophie Coulson, planetolog z Harvardu, posłużyła się prostym porównaniem. Cały proces zobrazowała na przykładzie deski unoszącej się na powierzchni wody w wannie. Gdy deska zostaje wciśnięta pod wodę, można zaobserwować, jak dochodzi do przesuwania płynu w dół. Po wyjęciu deski woda porusza się pionowo, wypełniając powstałą przestrzeń.