Top 5 prezentów dla niego

Do świąt zostało mało czasu. Kwestia prezentów powinna być już rozwiązana, jeśli nie chcemy kupować czegoś w ostatniej chwili. Jeśli jednak jeszcze nie udało się zdobyć nic odpowiedniego dla Niego, to po zapoznaniu się z naszym zestawieniem najlepszych pomysłów na prezent dla faceta problem powinien zostać definitywnie rozwiązany.

Kołnierz masujący

Bolą go plecy? Kark? Głowa? A może jakieś grupy mięśni? Jeśli ma siedzącą pracę lub spędza dużo czasu za kierownicą, to prawdopodobnie narzeka na tego typu bóle. Masażer Medivon Collar Simple Shiatsu pomoże je uśmierzyć. To niedrogie, świetnie pomyślane urządzenie ma jedną niekwestionowaną zaletę, a jest nią wszechstronność. Dzięki temu, że zaprojektowano je jako elastyczny kołnierz z dwoma wygodnymi uchwytami, może masować w zasadzie dowolną część ciała. I to w dokładnie taki sposób i pod takim kątem, jaki nam odpowiada. Siłę nacisku, a co za tym idzie – intensywność masażu w stylu shiatsu regulujemy instynktownie, dociskając lub luzując chwyt. Masażer został też wyposażony w funkcję Force Control, która automatycznie wyłączy głowice w przypadku zbyt dużego nacisku. Stymulacja ośmiu regulowanych głowic dociera głęboko w warstwy mięśniowe i gwarantuje ich rozluźnienie. Relaks i odprężenie po masażu Shiatsu nie tylko zwalczy ból, ale też stres czy nawet zwykłe zmęczenie, dodając energii i siły. To naprawdę świetny i na dodatek niezbyt kosztowny pomysł na prezent.

Masażer do ciała

Zaawansowany perkusyjny pistolet masujący Medivon Gun Tytan Pro to rozwiązanie dla tych osób, które mają duże wymagania i konkretne potrzeby. Ruchoma głowica o bardzo wysokiej amplitudzie pozwala dotrzeć głębiej niż nie tylko tradycyjne masażery, ale tez klasyczny masaż ręczny. Właśnie dlatego ten zaawansowany model jest tak często wybierany przez profesjonalnych terapeutów. Wyjątkowo skuteczna technologia uderzeń pulsacyjnych jest w stanie bezproblemowo rozbić i rozluźnić każde napięcie mięśniowe, bez różnicy, czy powstałe w wyniku stresu, utrzymywania nieprawidłowej pozycji ciała czy też zbyt intensywnego treningu. Zrobimy to wszędzie i o dowolnej porze, bo urządzenie jest lekkie, wygodne i bardzo mobilne, więc można je po prostu zabierać ze sobą i używać, gdy tylko zajdzie potrzeba. Ogromną zaletą tego pistoletu masującego jest również jego niesamowita wszechstronność, która pozwala masować każdą część ciała dokładnie tak, jak tego potrzebujemy. Takie szerokie możliwości gwarantuje aż trzynaście różnych końcówek, które idealnie sprawdzają się w każdej formie masażu – od terapeutycznego, przez rozluźniający, aż do odchudzającego i likwidującego cellulit. Osoba, która otrzyma taki prezent, już nigdy nie będzie potrzebować żadnego innego urządzenia do masażu.

Golarka do głowy

Mężczyzna, dla którego szukasz prezentu, jest wielkim fanem najprostszej możliwej fryzury? To świetnie, bo masz problem z głowy. A to dzięki wyspecjalizowanej golarce Remington Ultimate Series, której jedynym zadaniem jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich włosów. Pięć elastycznych głowic tnących dostosowuje się do kształtu czaszki, zachowuje maksymalny kontakt z powierzchnią i w mgnieniu oka pozbywa się wszystkich włosów odstających od skóry na więcej niż 0,2 milimetra. I robi to w dwie minuty, bo właśnie tyle zajmuje jej gładkie ogolenie całej głowy. Niewiele dłużej potrwa całkowite ścięcie nawet dłuższych i bardziej gęstych włosów. Zapewnia to specjalna funkcja Turbo Speed, przeznaczona do radzenia sobie właśnie z takimi wyzwaniami. I to radzenia sobie w każdym miejscu, bo golarka Remington Ultimate Series jest wodoodporna i można jej używać choćby i pod prysznicem. A bateria wystarczy na 60 minut ciągłej pracy, więc nie trzeba jej ładować zbyt często.

Strzyżarka

Oczywiście nie wszyscy faceci golą się całkiem na zero. Większości wystarczy podcinanie lub podgalanie włosów. I świetnym prezentem dla nich będzie bezprzewodowa strzyżarka Remington Easy Fade Pro. Dzięki dziewięciu końcówkom oraz regulacji długości strzyżenia może przycinać włosy od maksymalnych 25 milimetrów aż do 1,5 milimetra. Dzięki temu uzyska się w zasadzie dowolny efekt fryzjerski. I to szybko oraz dokładnie, bo bardzo mocny silnik dostarcza aż sześciokrotnie większą wydajność cięcia w porównaniu do standardowych strzyżarek. Urządzenie wyposażone jest także w końcówki skośne, które w bardzo prosty sposób pozwalają uzyskać cieniowanie równie idealne jak to z salonu fryzjerskiego. Remington Easy Fade Pro jest oczywiście wodoodporny, jak przystało na sprzęt wysokiej klasy. I można z niego korzystać zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. W tym drugim przypadku cztery godziny ładowania uzupełnią wewnętrzny akumulator zapasem mocy wystarczającym na 120 minut nieustannej pracy.

Golarka

Ostatni nasz pomysł na prezent, czyli golarka Remington Omniblade Pro, to prezent, z którego ucieszy się każdy facet. Głównie dlatego, że każdy będzie mógł w jakiś sposób wykorzystać to wielofunkcyjne i wszechstronne urządzenie. Zdejmowana głowica i 9 wymiennych nakładek pozwalają używać go zarówno jako trymera do nosa i uszu, jak i szczoteczki do czyszczenia twarzy oraz zwinnej podgalarki do każdego rodzaju zarostu. Płaskie ostrze może ściąć włosy nawet do 0,15 milimetra, jeśli zajdzie taka potrzeba. I na dodatek ta golarka jest wyjątkowo intuicyjna w obsłudze, a wbudowany akumulator wystarczy na pełne godzinne strzyżenie i golenie każdego centymetra kwadratowego ciała. Także pod prysznicem, bo oczywiście Omniblade Pro jest stuprocentowo wodoodporny.

Co wybrać?

Z dobraniem odpowiedniego prezentu dla faceta nie powinno być już żadnego problemu. Każdy przecież musi zajmować się owłosieniem, choćby niezbyt bujnym. Dlatego też przynajmniej jedno z trzech wymienionych urządzeń od Remington powinno się doskonale sprawdzić jako podarek umieszczony pod choinką. Albo i więcej niż jedno, bo przecież zawsze można dać dwa prezenty. Albo trzy. Jeden ze wspomnianych masażerów też może być świątecznym hitem. Zwłaszcza gdy okaże się, że pozwala się pozbyć bólów mięśniowych oraz relaksuje i rozluźnia nie gorzej niż profesjonalny masaż przeprowadzony przez specjalistę. Najlepsze zaś jest to, że te praktyczne prezenty będą służyć nie tylko w święta, ale i przez cały rok. A właściwie całe lata, znając renomę niezawodności, jaką cieszą się ich producenci.

