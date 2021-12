Top 3 operatorów sieci internetowych

Standardem w UPC jest internet osiągający do 300 Mb/s za jedyne 49,99 zł miesięcznie, a do tego dochodzą częste promocje, jeszcze bardziej zmniejszające tę cenę. Jest to opcja, którą wybiera najwięcej użytkowników, a wszystko to przez możliwość sprawnej obsługi wielu sprzętów jednocześnie za niewielkie pieniądze.