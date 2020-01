Tomek Bagiński o Wiedźminie: "poszedł jak taran i idzie dalej"

Wydaje się, że sukcesu "Wiedźmina" już nic nie zatrzyma. Po kilku dniach milczenia i zapewne odpoczynku, wreszcie popularność serialu skomentował jeden z jego twórców, Tomek Bagiński.

Netflixowa adaptacja powieści Andrzeja Sapkowskiego cieszy się świetnym odbiorem. Nie tylko serial znalazł się wśród najczęściej oglądanych w ubiegłym tygodniu, ale też zbiera świetne oceny. I do od widzów, a nie recenzentów. A co o sukcesie "Wiedźmina" mówi jeden z producentów wykonawczych - Tomek Bagiński?

"Wiedźmin" Netflixa - co wiadomo o drugim sezonie?

- To, co jest wspaniałe w drugim sezonie, to fakt, że fabuła jest zdecydowanie bardziej skoncentrowana. Jest mocniejsza, bo wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w sezonie pierwszym zaczynają się urzeczywistniać. Postacie zaczynają się spotykać i wchodzić w interakcje. Czasami to idzie dobrze, niekiedy źle. Ale wygląda to tak, jakby wszystkie elementy, z których stworzyliśmy ten świat, w końcu zaczęły się układać w coś konkretnego - opowiada Lauren S. Hissrich w wywiadzie dla GamesRadar.