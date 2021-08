To ten obiekt zabił dinozaury. Tajemnica krateru Chicxulub rozwiązana

Szacuje się, że krater Chicxulub powstał 66 milionów lat temu i jest to jedyny taki przypadek, który zaistniał w ciągu ostatnich 250 milionów lat. Wszystko wskazuje więc na to, że to faktycznie asteroida z pasa planetoid przyczyniła się do powstania serii kataklizmów, które to pozbawiły dinozaury życia.