To podwodny labirynt. Bije swój własny rekord
Najdłuższa znana podwodna jaskinia na świecie "urosła". Zespół nurków udało się zbadać aż 524 km korytarzy jaskini Sistema Ox Bel Ha.
Sistema Ox Bel Ha to drugi najdłuższy zbadany system jaskiń na świecie. Zaszczytne pierwsze miejsce przypada Jaskini Mamuciej w USA, mającej co najmniej 686 km długości Jest ona jednak "jaskinią suchą".
Sistema Ox Bel Ha to jaskinia podwodna. To z kolei znacząco utrudnia jej eksplorację. Sama nazwa Ox Bel Ha pochodzi z języka Majów i oznacza "Trzy Ścieżki Wody".
Rekord Sistema Ox Bel Ha. Nowe kilometry na mapie
Rozległy system jaskiń tworzy swoisty podwodny labirynt. Badacze odkryli Sistema Ox Bel Ha w 1996 r. Eksploracje zaś rozpoczęły się dopiero po kilku latach.
Do tej pory jednak nie udało się całkowicie zbadać jej korytarzy. W lutym 2025 r. naukowcom udało się zmapować 524 km jaskini.
Jak powstaje podwodny labirynt koło Tulum
Ox Bel Ha to klasyczna nadbrzeżna jaskinia z warstwą słodkiej wody nad niemal statyczną słoną wodą. Między nimi tworzy się haloklina. Głębokość tej strefy rośnie wraz z odległością od morza. W tym systemie występuje zwykle na 7.5 - 15 metrach.
Każda wyprawa wymaga precyzyjnej kontroli gazów i pływalności. Nurkowie zaznaczają również punkty, które wyznaczają bezpieczny powrót. Jednocześnie w ten sposób dokumentują przebieg korytarzy, komór i lejów.
Przełom przyniósł nowe przejścia
Kilka lat temu zespół, ponownie mierząc istniejące linie, znalazł ok. 10 km nowych przejść. "To wyglądało tak, jakbyśmy byli tam pierwsi" - relacjonowali w 2023 r. autorzy tekstu w magazynie In Depth. Od tamtej pory długość "wzrosła" z 496,8 km do 524 km – informuje organizacja CINDAQ.