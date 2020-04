To oni stoją za An-255. Nikt nie "dźwiga" więcej niż Antonov Airlines

Antonov Airlines to linia jedyna w swoim rodzaju. Założona w 1989 roku (choć jej korzenie sięgają 1946) firma jest narodowym przewoźnikiem ładunków na Ukrainie i jedynym operatorem słynnego samolotu Antonov 255, który na swoim pokładzie jest w stanie pomieścić ładunek o wadze 250 ton.

An-225, czyli samolot do przewożenia… statku kosmicznego

Nazwa firmy pochodzi od wybitnego projektanta samolotów Olega Antonova. To po jego śmierci w 1984 roku, inny projektant, Piotr Wasiljewicz Balabuev, został mianowany generalnym projektantem biura projektowego Antonov.

Jego pierwszym zadaniem było zaprojektowanie samolotu zdolnego do przenoszenia... radzieckiego statku kosmicznego Buran. To wtedy, wykorzystując konstrukcję zaprojektowanego przez Olega An-124, Balabuevowi udało się zaprojektować An-255, największy samolot w historii. Swój pierwszy lot Antonov 255 wykonał 21 grudnia 1988 roku.

Antonov Airlines i rekord Guinessa

1989 rok to moment powstania Antonov Airlines. To wtedy biuro projektowe Antonov otworzyło swój oddział międzynarodowego transportu lotniczego.

Wczesne loty czarterowe linii odbywały się z wykorzystaniem samolotu An-124 i były organizowane wyłącznie przez same Antonov Airlines. Dopiero później nawiązano współpracę z Air Foyle Ltd.

Obie firmy w styczniu 1991 roku zapisały się do ksiąg rekordów Guinessa, przewożąc ładunek z trzema 42-tonowymi transformatorami z Hiszpanii do Nowej Kaledonii. Dwa lata później linie pobiły kolejny rekord, transportując z Niemiec do Indii najcięższy na tamtą chwilę pojedynczy przedmiot – ważący ponad 135 ton generator.