To naczynie ma ponad 2000 lat. Naukowcy nie mają pojęcia, co jest w środku

Jednak niezwykłe naczynie zwróciło od razu uwagę archeologów, ponieważ w okolicy nie znaleziono nigdy czegoś podobnego. Co więcej w środku zaleziono 3 litry żółto-brązowego płynu, ale badacze nie mają pojęcia, czym jest ciecz. Próbki zostały przesłane do zbadania do laboratorium w Pekinie.

Archeologowie poprosili również o konsultację weterynarza Gao Ruyi, by przyjrzał się nietypowemu kształtowi naczynia. Lekarz przyznał, że zostało ono ozdobione szyją i głową łabędzie niemego, co potwierdza duża szczegółowość rzeźby.

Zhu Xiaodong, wicedyrektor miejscowego instytutu zabytków i archeologii, uważa, że jest to bardzo zaskakujące. Jego zdaniem ciężko jest uwierzyć w to, by łabędzie nieme znane był w tym regionie w tamtym czasie. Współcześnie pojawiają się jedynie zimą (przylatują z Syberii) i to od lat 80. ubiegłego wieku.