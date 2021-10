To mi gra! Miłośnicy gamingu wyczekują jesiennych premier

Branża gier wideo jest jedną z najprężniej rozwijających się w naszym kraju i stanowi jeden z najważniejszych sektorów gospodarki. Jak wynika z raportu "The gameindustry of Poland – Report 2020", w Polsce jest już ponad 16 mln graczy. Wartość całego rynku konsumenckiego to prawie 2,3 mld zł. Co roku polskie studia developerskie wydają niemal pół tysiąca nowych gier.