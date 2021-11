To jeszcze nie koniec. Ruch oporu zapowiada dalsze walki z talibami

Agencja Intefax, powołując się na swoje źródła, podawała natomiast, że w wyniku starć w dystryktach Puli-Hisar i Dih-Salah zginęło ponad 60 bojowników. Rzecznik afgańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Qari Sayed Khosti przekazał z kolei, że zabito co najmniej trzech dowódców milicji Doliny Pandższiru, należących do ruchu oporu. Do kolejnych starć doszło dziesięć dni później. W wyniku walk stoczonych w mieście Herat na zachodzie Afganistanu zginęło 17 osób, w tym dzieci.