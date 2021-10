To będzie nasza ostatnia szansa? Jak ocalić Ziemię przed asteroidą

Fizyk Patrick King z Johns Hopkins University w Maryland zwraca uwagę, że tworzenie symulacji takich zdarzeń nie jest łatwe, ale musimy to robić, aby móc obrać odpowiednią strategię w sytuacji realnego zagrożenia. W modelach opracowanych przez naukowców założono wysadzenie obiektu mierzącego ok. 100 metrów za pomocą broni nuklearnej o mocy 1 megatony (równowartość ok. 66 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę).