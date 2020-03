Tłusty czwartek 2020. Zobacz, ile chemii kryje się w pączkach

Już dziś ulubiony dzień w roku każdego łasucha, czyli tłusty czwartek. Tradycja jedzenia pączków w ostatni czwartek przed wielkim postem w Polsce kontynuowana jest od lat. Ale czy wiecie, co tak naprawdę jecie?

Tłusty czwartek to coroczna tradycja jedzenia pączków. Nazwa jest delikatnie myląca, chociaż nie zawsze tak było. Kiedyś tego dnia nie jadano pączków, a naprawdę tłuste potrawy. Natomiast skład wartości odżywczych tego wyrobu cukierniczego pokazuje zupełnie co innego. Według aplikacji Fitatu, jeden pączek posiada około 5,3 g białka, 10,8 g tłuszczu i aż 44,1 g węglowodanów, co przekłada się na około 300 kcal.