ThinkPad X1 Extreme 2. Generacji - pełnia ekstremalnych możliwości W trzecim kwartale tego roku swoją premierę miał ThinkPad X1 Extreme Gen 2, który w porównaniu ze swoim technologicznym poprzednikiem, charakteryzuje się istotnym wzrostem wydajności. To niezawodne urządzenie doskonałe zarówno dla przedsiębiorców, jak i twórców multimediów. ThinkPad X1 Extreme 2 (Materiały prasowe, Fot: WP) „Nie byłam wszędzie, ale wszędzie na pewno jest na mojej liście" (Susan Sontag) Materiały prasowe Podziel się Podobnie jak satysfakcjonujące życie, prowadzenie własnego biznesu wymaga podejmowania właściwych decyzji – jedną z nich jest wybór 15,6-calowego laptopa ThinkPad X1 Extreme 2. generacji. Klasyczny design urządzenia to przede wszystkim czerwony funkcjonalny TrackPoint oraz wytrzymała czarna obudowa, wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego przez szklane i węglowe włókna, oraz stop aluminium. Laptop waży jedynie 1,7 kg i łączy bogate technologicznie wnętrze ze swoimi niewielkimi rozmiarami – nieco ponad 1,8 cm grubości. Komputer pozytywnie przeszedł wymagające testy wojskowe, wykonane według 12 metod z wykorzystaniem 22 procedur, dzięki czemu możesz mieć pewność, że z tym urządzeniem nie zaskoczą Cię żadne okoliczności. Skrajne temperatury, wstrząsy, wibracje, podróżowanie na pokładach statków, wilgoć i wiele innych niedogodności związanych z przemieszczaniem się w różnych strefach i warunkach klimatycznych nie są przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu laptopa. Inwestycja w bezawaryjny i wytrzymały ThinkPad X1 Extreme 2nd Gen to tak naprawdę długofalowa inwestycja w bezpieczeństwo i wewnętrzny spokój. Możesz mieć pewność, że nieprzewidziane, ekstremalne warunki nie staną Tobie na drodze do zamierzonego celu. Ergonomiczna budowa, dostosowanie do wszelkiego rodzaju warunków i wytrzymała bateria (do 14 godzin nieprzerwanej pracy) z technologią szybkiego ładowania RapidCharge sprawiają, że laptop pierwszorzędnie sprawuje się jako kompan podróży. Krok w kierunku nowej rzeczywistości Model ThinkPad X1 Extreme 2. generacji łączy w sobie to, co niezbędnie potrzebne do prężnego funkcjonowania w świecie biznesu, z tym, co niezwykłe i wykraczające już o krok w kierunku futurystycznego świata nieskończonych możliwości. Komputer obsługuje rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość, dzięki czemu możesz przenieść się za pomocą gogli VR/AR w alternatywny świat gry. Obsługa rzeczywistości VR/AR to jednak o wiele więcej niż rozrywka wysokiej klasy, to możliwość zobaczenia trudno dostępnych rzeczy i miejsc — możesz przenieść się do wybranego obecnie istniejącego miasta lub archaicznych ruin. Za pomocą VR/AR możesz m.in. przechodzić efektywne e-learningi czy tworzyć wirtualne modele graficzne. Rozszerzona i alternatywna rzeczywistość ma również zastosowanie w medycynie i zajęciach terapeutycznych. ThinkPad jest pełen rozwiązań skierowanych do osób kreatywnych. Nie sposób przy omawianiu szerokich możliwości urządzenia pominąć slot na karty SD, co jest wyjątkowo oczekiwanym rozwiązaniem technologicznym dla fotografów i filmowców. Model ma wygodną klawiaturę, o świetnie wyważonym skoku, więc w pełni komfortowo zanotujesz każdy swój pomysł. Wszystko, czego potrzebujesz zamknięte w jednym modelu Materiały prasowe Podziel się Wydajny procesor to podstawa dobrze funkcjonującego komputera. ThinkPad X1 Extreme 2. generacji jest dostępny z wysokonapięciowymi procesorami serii H dziewiątej generacji Intel® Core i5, i7 oraz ośmiordzeniowym i9. W porównaniu z analogicznymi procesorami poprzedniej generacji oraz niskonapięciowymi odpowiednikami z serii U, charakteryzują się one zdecydowanie wyższą wydajnością. Model jest wyposażony w dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 MaxQ z 4 GB GDDR5. Układ ten cechuje nadzwyczajna wydajność oparta o technologię NVIDIA Turing™, szczególnie przydatną przy odtwarzaniu wymagających gier komputerowych. ThinkPad X1 Extreme drugiej generacji to laptop wyposażony w zaawansowane funkcje graficzne odpowiednie do renderingu, gier czy prac graficznych. Matryca wiernie oddaje przestrzeń kolorów sRGB, a z jej walorów będą zadowoleni nawet profesjonalni graficy. Laptop ten wyposażony jest w wydajny, a przede wszystkim nadzwyczaj szybki dysk SSD M.2 PCle oraz pamięć RAM o częstotliwości 2666MHz, jak również przydane porty m.in. w uniwersalny Thunderbolt 3. Komputer obsługuje najnowsze i najszybsze standardy połączeń bezprzewodowych – WiFi 6 oraz Bluetooth 5.0. Pierwsza generacja to uwertura, druga — wagnerowski ogień! Materiały prasowe Podziel się Pierwsza generacja modelu Extreme zrobiła pozytywne wrażenie w specjalistycznym środowisku. Jednak w porównaniu z generacją drugą jest ona jedynie zgrabnym wstępem do pełni ekstremalnych możliwości. Pierwszą zasadniczą różnicą, którą warto mieć na uwadze, jest procesor, którym w najnowszym modelu może być ultrawydajny 8-rdzeniowy Intel® Core i9 9. generacji, w poprzednim modelu mieliśmy do czynienia z procesorem 6 rdzeniowym 8 generacji. Druga generacja urządzenia oferuje większy wybór i nowsze typy wyświetlaczy o jasności 500 nitów, w porównaniu do poprzedniej 400 nitowej, dzięki czemu można dostrzec jeszcze więcej szczegółów i z powodzeniem wykonywać graficzne projekty. Obie generacje gwarantują możliwość wyboru wyświetlacza IPS Full HD lub 4K, jednak najnowszy model jest również dostępny z rzadko dostępnymi, acz niezawodnymi panelami OLED. Imponujące kolory i kontrast, które oferuje ta technologia, są nieosiągalne dla standardowych matryc LCD, co sprawia, że komputer doskonale sprawdza się w zastosowaniu multimedialnym, czy w trakcie podróży. Wartym podkreślenia jest również możliwość logowania się za pomocą sprawnej i bezpiecznej funkcji rozpoznawania twarzy sprzężonej z Windows Hello i kamerą na podczerwień. Przy zakupie warto skorzystać z usług autoryzowanego partnera marki Lenovo, takiego jak Delkom. Oferuje on bowiem ThinkPad X1 Extreme 2. generacji w atrakcyjnej cenie, z możliwością ciekawych rozszerzeń i konfiguracji sprzętowych. W sklepie dokonać można m.in. rozbudowy pamięci RAM, montaż modemu LTE, czy rozszerzyć gwarancję o kolejny okres spokoju. Ponadto zaopatrzysz się tutaj w profesjonalny, oryginalny sprzęt wraz z dedykowanymi akcesoriami takimi jak mysz, torba czy plecak.