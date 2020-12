WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Artykuł sponsorowany The Frame z obrazem Wojciecha Brewki otworzy 47. Aukcję Nowej Sztuki Telewizor The Frame po raz pierwszy w Polsce trafi do oferty Domu Aukcyjnego Art in House. Już 15 stycznia, podczas otwierającej 2021 rok Aukcji Nowej Sztuki można go będzie wylicytować wraz z obrazem Wojciecha Brewki i jego cyfrową wersją. Ta bezprecedensowa aukcja otwiera nowy rozdział dla kolekcjonerów sztuki. Rozdział, w którym rolę płótna na miarę naszych czasów odgrywa The Frame, nadając dziełom cyfrowego wymiaru przy zachowaniu dbałości o detal i w oprawie, na jaką zasługują. Share Samsung The Frame Źródło: Materiały prasowe Telewizor The Frame, który w niezwykły sposób łączy sztukę i technologię, zadebiutuje na polskim rynku aukcyjnym. Podczas 47. Aukcji Nowej Sztuki telewizor można będzie wylicytować wraz z obrazem „Night Cruising” Wojciecha Brewki i jego cyfrową wersją przygotowaną z myślą o The Frame. Aukcja odbędzie się 15 stycznia 2021 roku o godz. 19.30 w Warszawie. Przewidziano także różne opcje zdalnej licytacji – online, telefonicznie lub poprzez zlecenie z limitem. Głodni sztuki Ograniczony dostęp do kultury, z którym mierzymy się w ostatnich miesiącach powoduje, że także apetyt na sztukę rośnie. Dowody? Listopadowa aukcja Art in House zakończyła się obrotem na poziomie pół miliona złotych. To rosnące zapotrzebowanie powoduje, że telewizor The Frame bardziej niż kiedykolwiek odpowiada na oczekiwania odbiorców i pozwala ten „głód” sztuki zaspokoić. Przecież powstał z miłości do sztuki i technologii. "Coraz bliższa współpraca na linii sztuka – technologia to naturalna droga rozwoju dla produktu tak wyjątkowego, jak The Frame. Dla wielu kolekcjonerów otwiera on nowe możliwość i pozwala przenieść nawet te najbardziej unikatowe dzieła malarskie do własnego salonu. Już nie możemy się doczekać aukcji i efektów tej współpracy!! Zdradzę, że obraz Wojciecha Brewki na The Frame prezentuje się świetnie i już wzbudził duże zainteresowanie" - komentuje Anita Wolszczak Karasiewicz z Domu Aukcyjnego Art in House. Sztuka do podziwiania. TV do oglądania Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe The Frame to coś więcej niż ładnie oprawiony telewizor. To kompletny koncept, który łączy wszystkie niezbędne elementy. Tryb Sztuka, za naciśnięciem przycisku, przeobrazi ekran w prawdziwe dzieło sztuki. Do wyboru mamy standardową kolekcję obrazów, ale z powodzeniem możemy wykorzystać także swoje zdjęcia. Portret z ostatnich wakacji w Paryżu zobaczysz w nowej odsłonie, dzięki specjalnym filtrom, takim jak pastele czy szkic, które nadadzą mu artystycznego wykończenia. Z myślą o miłośnikach sztuki powstał także Art Store, czyli swoisty internetowy sklep ze sztuką, gdzie dostępnych jest już ponad 1200 dzieł, pochodzących z najlepszych światowych galerii i muzeów. Znajdziemy tu prace ponad 500 artystów, w tym obrazy Cezanne’a, Rubensa, Moneta, Boscha, Klimta, Van Gogha czy Davida Alana Harveya. W sklepie można nabyć pojedyncze dzieło lub korzystać bez ograniczeń w ramach miesięcznego abonamentu. Dostęp do sztuki nigdy nie był łatwiejszy. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Czym byłby obraz bez odpowiedniej oprawy? Unikatowy Design Ramy Obrazu to kolejny znak rozpoznawczy telewizora The Frame. Dzięki wymiennym, opcjonalnym ramkom (do zakupienia osobno), które dostępne są w czterech kolorach – czarnym, białym, jasnego drewna oraz ciemnego drewna – ekran będzie świetnie prezentował się pośród domowej kolekcji sztuki i dopasuje się do stylu wnętrza. Podobnie, jak obrazy w galerii, The Frame można wyeksponować płasko przy samej ścianie za pomocą dostarczonego w zestawie wieszaka. Jeśli jednak ten niezwykły telewizor ma być centralnym elementem wnętrza, w osiągnięciu efektu „WOW” pomoże stojak Studio, który wygląda jak nowoczesna minimalistyczna sztaluga. Warto podkreślić, że niezależnie od sposobu montażu – dzięki połączeniu Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem – pozbywamy się nieestetycznej plątaniny kabli. A gdy zapragniemy rozrywki, The Frame powróci do swej pierwotnej roli – roli telewizora. Jakość obrazu, odwzorowanie szczegółów i kolorów to zasługa technologii Quantum Dot ze 100% Natężeniem Kolorów, którą znamy z telewizorów QLED. The Frame ma do zaoferowania wszystko, co najlepsze w telewizorach Samsung, czyli intuicyjną obsługę i bogatą ofertę aplikacji VOD czy minimalistycznego Jednego Pilota, który ułatwia codzienne użytkowanie. Jest tu także szereg rozwiązań technologicznych, które powstały z myślą o odpowiedniej prezentacji sztuki. Wśród nich Czujnik Światła, który wykrywa światło otoczenia i automatycznie balansuje jasność oraz barwę ekranu. Wszystko po to, aby obraz wyglądał naturalnie, dokładnie tak jak podziwialibyśmy go w galerii. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Jak wziąć udział w aukcji? W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku w Domu Aukcyjnym Art in House (al. Jerozolimskie 107, Warszawa) otwarta zostanie wystawa przedaukcyjna. Prace można będzie oglądać w godzinach 9:00 – 18:00 w dniu aukcji. Z kolei licytacja odbędzie się w piątek 15 stycznia o godz. 19:30. Organizator przewidział także opcje licytacji zdalnej: online (za pośrednictwem popularnych platform), telefonicznie lub poprzez zlecenie z limitem. Katalog, instrukcja licytacji oraz regulamin dostępne są na stronie https://artinhouse.pl/pl/aukcja. ———————————————————– O Art in House Dom Aukcyjny Art in House został założony w 2015 roku przez Anitę Wolszczak-Karasiewicz – historyka sztuki, kuratorki wystaw oraz specjalistki w zakresie rewitalizacji zabytków. Od tego czasu zdążył wypracować drugą pozycję na polskim rynku sztuki w sektorze Sztuki Młodej i Aktualnej. Art in House przeprowadził około 70 aukcji, wśród nich m.in. Aukcje Nowej Sztuki, prezentujące malarstwo współczesne oraz rzeźbę; Aukcję Klasyków Współczesności, których przedmiotem licytacji jest polskie malarstwo uznanych twórców; Aukcję Klasyków Nowego Pokolenia, gromadzące dzieła artystów, którzy zaistnieli na rynku artystycznym po 1989 roku, zdobywając uznanie krytyków i odbiorców sztuki nowoczesnej. Art in House to również galeria online, oferująca ponad 10 000 prac wykonanych w różnorodnej technice, stylu i kolorystyce. Dzieła znajdują zarówno polskich, jak i zagranicznych nabywców z Europy, Ameryki i Azji. Misją Art in House jest propagowanie sztuki jako nieodłącznego elementu codziennego życia oraz zachęta do włączania jej w przestrzeń mieszkalną oraz biurową, co wyraża hasło domu aukcyjnego: dom potrzebuje sztuki, a sztuka – domu. Wojciech Brewka – biografia artysty Wojciech Brewka urodził się w 1980 roku w Kaliszu. Jest współzałożycielem warszawskiej galerii officyna art & design oraz Stowarzyszenia PROPAGANDA SZTUKI. Jest też pomysłodawcą Dziedzińca Kulturalnego Jerozolimskie 107 oraz dyrektorem programowym festiwalu artystycznego o nazwie Festiwal Przenikania. Chętnie angażuje się w rozmaite akcje charytatywne, wspierające zarówno osoby, jak i zwierzęta, które znalazły się w potrzebie.