Testuj szybkość strony WWW

Jeszcze do niedawna właściciele polskich stron WWW mogli korzystać wyłącznie z zagranicznych serwisów do testowania ich szybkości. Ze względu jednak na to, że w tych serwisach brakuje dostępu do serwerów testujących zlokalizowanych w wielu miastach w Polsce, trudno jest przyjąć otrzymywane w ten sposób wyniki za miarodajne. Test z Vancouver, Londynu, Frankfurtu czy Sydney nie oddaje bowiem realnej szybkości działania polskojęzycznej witryny w Trójmieście, w Wielkopolsce czy na Śląsku.