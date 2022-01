TEST realme Pad: Czy warto kupić pierwszy tablet tej firmy?

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu. W przypadku realme Pad to ostatnie wyszło nietypowo.