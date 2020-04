Test na koronawirusa jak hamburger z drive-thru. Wszystko dzięki polskim naukowcom

Koronawirsowe drive-thru powstało przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego twórca, dr Maciej Grzybek mówi, że to najbezpieczniejszy sposób, aby pobrać materiał genetyczny od osoby, która może być nosicielem koronawirusem SARS-CoV-2. Osoba badana ma absolutnie minimalny kontakt z personelem medycznym przez co ryzyko przeniesienia wirusa jest znikome.

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania nie jest dostępna dla wszystkich. Pacjenci, którzy obserwują u siebie niepokojące objawy (gorączka, kaszel, utrata węchu i smaku) muszą najpierw skontaktować się z infolinią pod nr 58 349 18 88. Podczas rozmowy operator zada kilka pytań i na ich podstawie zakwalifikuje do wykonania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Potem pacjent może od razu jechać do punktu pobrań.

Koronawirus, test z samochodu

Koronawirus. Centrum testowe w Gdańsku

Kwalifikacje do badania odbywają się pod numerem telefonu 58 349 18 88. Osoba zakwalifikowana do badania przyjeżdża do Centrum, które znajduje się w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9B (na parkingu przed wejściem głównym). Wjazd możliwy jest wyłącznie dla aut osobowych. Pacjenci, którzy zdecydują się na inną formę transportu (rower, komunikacja miejska, pieszo itd.), nie zostaną dopuszczeni do badania.