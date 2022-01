TEST: Huawei Nova 9 - piękny, ale z problemami

Huawei Nova 9 to smartfon ze średniej półki, czyli jeden z tych, które są w tej chwili najchętniej kupowane, łączących cechy rodem z urządzeń z wyższej półki ze zdecydowanie przystępniejszą ceną. To zarazem pierwszy nowy smartfon Huawei z wyższej półki w Europie od niemal dwóch lat - nic więc dziwnego, że z pewną ekscytacją zabrałem się za testowanie go. Czy warto go kupić?