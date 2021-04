Tesla. Elon Musk chce przekształcić wszystkie domy w elektrownie

Chociaż Tesla kojarzy nam się przede wszystkim z autonomicznymi samochodami , to firma od lat sprzedaje również produkty do magazynowania energii słonecznej . W czasie poniedziałkowej konferencji Elon Musk przedstawił nową strategię firmy, mającą na celu usprawnienie sprzedaży tych produktów.

Miliarder zapewnił, że nowy pomysł sprzedawania energii jedynie z urządzeniami do jej magazynowania będzie bardzo korzystny zarówno dla Tesli, jak i jej klientów. Argumentował to przerwami w dostawach prądu w Kalifornii, które miały miejsce latem zeszłego roku i ostrzegał inwestorów przed tego typu sytuacjami.

Jego zdaniem kluczem do zachowania ciągłości w dystrybucji prądu oraz tym samym ciągłości w dostępie do usług jest skorzystanie z rozwiązań proponowanych przez Teslę. To oznacza, że teraz, jeśli klienci będą chcieli kupić energię słoneczną od firmy, to będą musieli zakupić ją w pakiecie z systemem przechowywania energii Powerwall.