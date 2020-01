Tesla Cybertruck i Cyberquad w nowym teledysku Travisa Scotta. Co kombinuje Elon Musk?

Cybertruck zagościł w teledysku do nowej piosenki znanego rapera Travisa Scotta. Widać na nim także prototypowy elektryczny quad Tesla Cyberquad oraz... Miotacz ognia Elona Muska, produkowany przez The Boring Company.

Travis Scott raczej nie należy artystów wpadających w gust muzyczny Elona Muska. Wpada za to w ucho setkom milionów innych ludzi i prawdopodobnie jest świetnym obiektem do product placementu. Jeśli nie sam miliarder, to ktoś z jego pracowników doskonale o tym wiedział.