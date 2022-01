Ten test pozwoli ocenić nasze życie. Stworzyli go Szwajcarzy

Po zbudowaniu ram koncepcyjnych naukowcy opracowali wielowymiarową skalę do ilościowego określenia satysfakcjonującego życia. Autorzy testu wyjaśniają, że może on być wykorzystywany nie tylko przez osoby prywatne, ale także przez trenerów personalnych i zawodowych, którzy przygotowują dla klientów konkretne cele do zrealizowania.