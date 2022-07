Ten rodzaj reklamy miał już dawno zniknąć. Ale nadal działa bardzo dobrze

Ebook w pdf można za darmo pobrać tutaj:

Prawie 70 procent użytkowników polskiego internetu korzysta z poczty elektronicznej. Można zatem szacować, że jest to około 20 mln osób.

Jak czytamy w raporcie, łącznie na świecie z poczty elektronicznej korzysta 4,3 mld osób, a według prognoz, do 2025 roku będzie to już 4,6 mld osób. Analitycy dodają również, że dziennie na świecie wysyłanych jest 333,2 mld wiadomości email, a w kolejnych latach (do 2025 roku) liczba ta wzrośnie do 376,4 mld. Jeśli chodzi natomiast o zwrot z inwestycji na email marketing, to każdy dolar wydany na tę formę promocji generuje przychód w wysokości 42 dolarów.

Jak poprawić efektywność e-mail marketingu

Analitycy w raporcie Interaktywnie.com zwracają uwagę m.in. na kwestię personalizacji, która według ich badania zwiększa współczynnik otwarć aż o 50 procent.

Kolejnym elementem są maile przypominające o porzuconych koszykach. Dotyczy to oczywiście sklepów internetowych, jednakże można to także zastosować np. do nieprzeczytanych do końca artykułów. Jak czytamy w opracowaniu, wysłanie trzech e-maili o porzuconym koszyku zwiększa liczbę zamówień o 69 procent.

Dodawanie wideo do maili nie jest popularną praktyką, jednakże może zwiększyć klikalność otwartych maili aż o 300 procent.

Warto wspomnieć również o regularności wysyłanych wiadomości. Okazuje się, że internauci lubią otrzymywać regularnie wiadomości ze swoich ulubionych serwisów lub sklepów. Nie może to być jednak zbyt częstą praktyką. Optymalnym interwałem czasowym jest tydzień.

Ważne zasady

Przy prowadzeniu kampanii e-mail marketingowych należy pamiętać o kilku zasadach.

Pierwszą z nich jest uzyskanie zgody użytkownika na otrzymanie wiadomości. Najlepiej, aby internauta dokonał potwierdzenia adresu za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego na pocztę elektroniczną.

Nie należy również zapominać o umożliwieniu łatwego wypisania się z newslettera. Stosowany link powinien znaleźć się np. na końcu każdej wiadomości. Warto przy tej okazji zapytać użytkownika, dlaczego się wypisuje.

Przy prowadzeniu mailingów należy zwrócić uwagę na poszczególne typy klientów. Inaczej bowiem należy traktować aktywnego klienta, a inaczej osobę widzianą na stronie sporadycznie. Dostosowanie powinno się odbywać zarówno na etapie tytułu, jak i treści maila

Tworząc wiadomość e-mail zadbaj także o call to action, czyli "wezwanie do działania". Element ten ma na celu skłonienie użytkownika do wykonania odpowiedniej czynności, najczęściej kliknięcia odpowiedniego fragmentu maila, celem przekierowania użytkownika na stronę.

Zwięzły przekaz to kolejny element, na który należ zwrócić uwagę. Wysyłanie wiadomości ze zbyt dużą ilością tekstu najczęściej zniechęca użytkowników. Dotyczy to także uciążliwości przesyłanych wiadomości. Jeżeli użytkownik zapisał się do newslettera, ale nie otwiera wiadomości, wówczas można zmniejszyć cześć wysyłek.

