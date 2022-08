Ten rodzaj reklamy angażuje najbardziej. Też jej ulegacie?

Jak czytamy w raporcie, spośród 5 mld społeczności internautów, z social mediów korzysta 4,65 mld osób. Oznacza to, że wskaźnik penetracji rynku tego rodzaju portali wśród osób korzystających z internetu to aż 93 procent. Biorąc natomiast pod uwagę całą populację, jest to 58,4 procent.