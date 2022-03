Ten rodzaj marketingu daje zarobić najwięcej influencerom

Więcej na ten temat przeczytasz w ebooku do pobrania w pdf za darmo tutaj:

W tego rodzaju marketingu zleceniodawca nie wskazuje konkretnej formy przekazu reklamowego. Rozlicza on jednak partnera za osiągnięty rezultat, poprzez wynagrodzenie w formie prowizyjnej. Do prowadzenia poprawnych rozliczeń konieczny jest unikalny link, na podstawie którego zleceniodawca rozpoznaje konkretnych zleceniobiorców. Ten natomiast może być umieszczony zarówno na stronie afilianta, jak i na jego stronie na Facebooku czy w opisie pod filmem w serwisie YouTubie. W przypadku sprzedaży, wspomniany unikalny link może być też zastąpiony przez kod promocyjny.

Jak zatem sprawdza się marketing afiliacyjny w praktyce? Według ebooka Interaktywnie.com, aż 81 procent marek korzysta z tego typu rozwiązania marketingowego. Jest ono szczególnie popularne ze względu na niski poziom inwestycji, jaki marka musi poczynić na wstępie. Reklamodawcy płacą bowiem tylko za osiągnięte wyniki w postaci konwersji, co w większości przypadków przekłada się po prostu na sprzedaż.

Według 94 procent wydawców, aby osiągnąć odpowiednią skuteczność marketingu afiliacyjnego należy przystąpić do co najmniej dwóch tego typu sieci. 39 procent marketerów jest zdania, że konieczne są trzy sieci, natomiast 20 procent uważa, że powinno być ich co najmniej pięć.