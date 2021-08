Ten grzyb rośnie w Polsce. Może uratować miliony ludzi

Grzyb Korzeniowca sosnowego występuje m.in. w Puszczy Białowieskiej. Jest on szerzej znany pod potoczną nazwą "huba". Leśnicy traktują go jako poważne zagrożenie dla drzew, bo grzyb atakuje osłabione rośliny i przyczynia się do powstawania zgnilizny, a ostatecznie do obumarcia drzewa. Pomimo tego, że grzyb szkodzi roślinom, może ratować ludzkie życie, o czym przekonali się naukowcy z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.