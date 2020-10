Temperatury głębin oceanów rosną szybciej niż wcześniej sądzono

Ten szybszy wzrost został odnotowany na czterech różnych głębokościach Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Urugwaju. W latach 2009-2019 temperatura wody w tych miejscach na głębokości od 1360 m do 4757 m podniosła się o 0,02-0,04 stopni C.

– Jeśli pomyślisz o tym, jak rozległe są głębiny oceanów, to jest to ogromna ilość ciepła – powiedział Christopher Meinen, oceanograf z amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA) i główny autor badania.

Do tej pory podczas gdy konsensus był taki, że głębiny oceanów się ocieplają, naukowcy musieli polegać na próbce danych zbieranych co 10 lat ze statków badawczych. Jednak teraz modele klimatyczne wykazały, że wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych pod koniec wieku wpłynie na tamten rejon tak bardzo, że zagrozi stworzeniom głębinowym.

Potrzebne dalsze badania

Około 90 proc. ciepła pochłanianego przez Ziemię trafia do oceanów. Chociaż ogrzewają się one powoli, ciepło powoduje, że cząsteczki wody rozszerzają się, przyczyniając się do podniesienia się poziomu morza. Powoduje to również nasilenie huraganów.

Apel 11 tys. naukowców. "Mamy moralny obowiązek"

Dla porównania globalne temperatury lądów i powierzchni oceanów nagrzewają się znacznie szybciej. W 2009 roku były one o 0,56 stopni C wyższe od długoterminowej średniej. Do 2019 roku były one wyższe o 0,95 C, według danych NOAA.