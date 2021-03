Telewizory Samsung Neo QLED z certyfikatem VDE „Gaming TV Performance”

Wyróżnienie przyznano czterem modelom z tegorocznej linii Neo QLED (QN900, QN800, QN90, QN85) w uznaniu za ich parametry gamingowe, czyli niski input lag oraz HDR o jasności przekraczającej 1000 nitów. Telewizory poddano szczegółowym testom, w efekcie których wszystkie otrzymały certyfikaty poświadczające input lag wynoszący mniej niż 10 ms w każdej scenie gry. Opóźnienie to odnosi się do czasu, jaki mija od momentu przesłania sygnału z gamepada do chwili wyświetlenia go na ekranie. Telewizor o mniejszym opóźnieniu zapewnia bardziej wciągające wrażenia podczas grania.