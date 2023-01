Nowoczesne telewizory to nie tylko narzędzia do odtwarzania programów telewizyjnych. To urządzenia, które mają przenosić nas w wirtualny świat, towarzyszyć nam w różnych sposobach spędzania czasu i stanowić stały element wystroju naszego wnętrza, zastępując obrazy lub wręcz przeciwnie – chować się do szafy, kiedy są nieużywane. Telewizory na miarę XXI w. mają funkcje, od których oko bieleje.

Telewizory smart TV, funkcja nagrywania programu czy technologia 4K użyta w telewizorach nikogo już nie dziwią i na nikim nie robią specjalnego wrażenia. Przyzwyczailiśmy się do tego, że korzystamy z telewizora na swoich zasadach. Nie tylko odtwarzamy na nim emitowany o danej porze program, ale też nagrywamy go, by obejrzeć w dogodnym dla siebie terminie. Za pośrednictwem telewizora łączymy się z internetem, korzystamy z ofert platform streamingowych. Te wszystkie opcje już znamy, ale współczesne telewizory A.D. 2023 potrafią znacznie więcej!

8K

Telewizory z ekranem 4K Ultra HD stały się normą. Choć wielu sceptycznie podchodziło do tej technologii, uważając (jak się okazało – niesłusznie), że nie będzie miała ona praktycznego zastosowania w telewizorach, bo producenci programów telewizyjnych i gier nie dostosują swojej oferty do tak wysokich standardów. Praktyka pokazuje jednak, że coraz więcej produkcji wydawana jest w takich formatach, więc posiadanie telewizora 4K rzeczywiście diametralnie zmienia jakość telewizyjnych doznań. Producenci telewizorów ośmieleni sukcesem 4K poszli o krok dalej i oferują urządzenia wyświetlające obraz w rozdzielczości zbliżonej do 8K! Daje ona do-sko-na-ły obraz, świetną kolorystykę i kontrast – jakość na najwyższym, kinowym poziomie. Dość powiedzieć, że przy rozdzielczości 8K na ekranie zobaczysz 33 mln pikseli, czyli 4 razy więcej niż w przypadku 4K i 16 razy więcej niż w przypadku Full HD. Jest jednak jedno "ale"… To samo, które sprawiło, że telewizyjna technologia 3D okazała się bezużyteczna – stacje telewizyjne nie nadają programów w tak wysokiej rozdzielczości. W przypadku 8K producenci sprzętu okazali się jednak sprytniejsi i sprawili, że ich telewizory potrafią przetwarzać obraz, zbliżając go do jakości 8K, dając odbiorcom jeszcze lepsze, bardziej realistyczne odczucia podczas oglądania.

Przestrzenny dźwięk

To kolejna technologia, która zdaje się wyprzedzać o krok ofertę producentów programów i filmów telewizyjnych – dźwięk 3D, który otacza niczym w sali kinowej. Dzięki temu masz wrażenie, że znajdujesz się w samym centrum oglądanych wydarzeń. Do tego nie potrzebujesz kina domowego z rozstawionymi po kątach głośnikami. Wystarczy telewizor z wbudowanym wielokanałowymi głośnikami i program z dźwiękiem w formacie Dolby Atmos.

Bezgraniczny ekran

Siedząc przed nowoczesnym telewizorem, mamy poczuć się, jakbyśmy siedzieli w sali kinowej. Mają temu służyć nie tylko nieskazitelny dźwięk i bardzo realistyczny obraz, ale też sama budowa telewizora. Najnowocześniejsze modele mają ramkę tak cienką, że niemal niewidoczną. Emitowany w nich obraz wygląda niczym rzucony na ścianę. I pomyśleć, że jeszcze kilkanaście lat temu na telewizory mówiliśmy "pudełka"…

Telewizor zamiast obrazu

Telewizor nie jest najpiękniejszym elementem wyposażenia domu, ale nowoczesny telewizor potrafi stać się niewidzialny. Może z powodzeniem udawać obraz. Taką funkcję mają np. telewizory Samsung (znajdziesz je tutaj). Kiedy są wyłączone, wyświetlają wybitne dzieła sztuki. Mało tego! Możesz oprawić je w ramki! Wymienne magnetyczne ramki, które możesz dopasować do stylu swojego wnętrza, spotęgują wrażenie, że mamy do czynienia z obrazem, nie telewizorem.

Telewizor zwijany

Idąc za trendem "niewidzialnego" telewizora, LG wprowadziło na rynek telewizor rolowany. Idea jest banalna – po skończonym seansie telewizor w 10 sek. zwija się do eleganckiej szafki rtv i go nie widać. Genialne, prawda? Telewizor można rozwinąć do pełnego rozmiaru lub tylko częściowo, by np. posłuchać muzyki, przejrzeć zdjęcia albo sprawdzić informacje o pogodzie. W pełnym rozmiarze ekran oferuje wszystko, co współczesny OLED. Jest wyposażony w sztuczną inteligencję, procesor wideo α (Alpha) 9 trzeciej generacji oraz algorytm uczenia się deep learning. Tak wygląda telewizor przyszłości!