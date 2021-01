Telewizor Samsung The Frame debiutuje podczas 47. Aukcji Nowej Sztuki

Obraz Wojciecha Brewki został wylicytowany za kwotę 41300 zł a razem z nim nabywca otrzymał telewizor Samsung The Frame oraz cyfrową wersję zakupionego obrazu.

Jak mówi informacja prasowa Samsunga, "Night Cruising" nie będzie jedynym obrazem, który nabywca będzie mógł wyświetlić na zakupionym telewizorze. W dedykowanym sklepie ze sztuką – Art Store – dostępnym dla tego urządzenia znajduje się bowiem już ok. 1400 dzieł, takich malarzy jak Gauguin, Monet czy van Gogh.

"Dzieło sztuki"

Według producenta znakiem rozpoznawczym telewizora Samsung The Frame jest tryb sztuka, który "za naciśnięciem jednego przycisku przeobraża ekran w prawdziwe dzieło sztuki, dbając o każdy szczegół i wierne odwzorowanie kolorów".

Jeśli chodzi o bardziej "twarde" dane dotyczące specyfikacji, to telewizor oferuje rozdzielczość 4K oraz 100% Natężenie Kolorów dzięki technologii Quantum Dot. Posiada także funkcję Adaptacji Obrazu+, która jasność i kontrast w 4 różnych warunkach – ciemnym, normalnym, jasnym i bardzo jasnym. To dostrajanie uruchamiane jest za pomocą czujnika światła. Następnie procesor Quantum dostosowuje oglądaną scenę do nowych warunków oświetlenia.