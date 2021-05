WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Patryk Wieczorek Dzisiaj, 26-05-2021 15:26 Telewizor dla kinomana i nie tylko. Nowości, na które warto zwrócić uwagę Korzystanie z telewizora nie ogranicza się jedynie do "kablówki". To również szereg innych wygodnych sposobów na rozrywkę i oglądanie popularnych seriali i kinowych hitów. Aby sprostać wszystkim zadaniom i oglądać filmy w świetnej jakości, postaw na nowoczesny telewizor. Nowoczesne modele oferują interesujące rozwiązania zarówno dla domorosłych kinomanów, jak i graczy. Warto wybrać sprzęt, który zmieni twoje podejście do telewizji. Nowe podejście do oświetlenia Interesującą nowością w tegorocznych modelach jest technologia MiniLED. Jak sama nazwa wskazuje, w nowoczesnych telewizorach QLED zamontowano diody aż 40 razy mniejsze niż w starszych modelach. Dzięki temu możliwe jest umieszczenie większej liczby diod na tej samej powierzchni. To z kolei przekłada się na bardziej precyzyjne strefy wygaszania, dzięki którym kontrast jest jeszcze większy, a jasność i wierność kolorów pozostanie na wysokim poziomie. Telewizor z technologią obrazu MiniLED to sprzęt w zróżnicowanych cenach. Modele z serii Samsung Neo doskonale sprawdzą się w wyświetlaniu obrazów nie tylko w jasnych, ale i ciemnych sceneriach. Więcej lub mniej cali w razie potrzeby Nowoczesne telewizory to również większa swoboda pod względem przekątnych ekranu. Na rynku pojawiło się sporo modeli o przekątnej 75 i 85 cali w przystępnych cenach. Jakiej wielkości telewizor będzie dla ciebie odpowiedni? Najlepiej sprawdzić to w automatycznym kalkulatorze odległości dostępnym w sieci lub przyjąć zasadę, że na każdy cal przekątnej obrazu przypadają dwa centymetry odległości między widzem i ekranem. Telewizor do gier Coraz więcej czasu poświęcamy nie tylko na oglądanie filmów, ale również na gry konsolowe. Aby sprzęt spełnił należycie swoje zadanie i doskonale sprawdził się jako ekran do grania, musi mieć ostry i płynny obraz. Najlepszą opcją będzie model z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Warto również zadbać o jak najmniejszy input lag czyli opóźnienie między sygnałem przesyłanym z konsoli a wyświetleniem się go na ekranie telewizora. Nowoczesne telewizory są w stanie zapewnić opóźnienie na poziomie nawet 10 ms. Wielu producentów decyduje się również na dodanie do swoich telewizorów trybu gamingowego, który na czas rozgrywki podbije kluczowe parametry do maksimum. Aby obsługiwać wyższą częstotliwość odświeżania oraz wysokie rozdzielczości 8k, które oferują konsole nowej generacji, należy jednak wybrać sprzęt z portem HDMI 2.1. Telewizory z tym wejściem będą idealnie współgrać z konsolami PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Dobra jakość w dobrej cenie Szukasz telewizora, który nie nadwyręży zbyt mocno domowego budżetu? Teraz nadszedł odpowiedni czas na zakup modeli z ubiegłych lat. W stosunkowo niewielkiej cenie dostaniesz telewizor o przekątnej 55 lub 65 cali, rozdzielczością 4k i praktycznym systemem Smart TV, a nawet telewizory QLED.