Telewizor dla kibica. Sportowe zmagania na dużym ekranie

Dobry telewizor do oglądania sportowych zmagań powinien mieć przede wszystkim ekran o szerokiej przekątnej w doskonałej rozdzielczości 4k. Nieodzowny będzie również tryb HDR i szeroki kąt widzenia, by można było komfortowo oglądać go z każdej pozycji. Dodatkowym atutem są różnorodne tryby odtwarzania, dzięki którym ciężko będzie ci oderwać wzrok od ekranu.